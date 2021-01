Tommaso Zorzi: “Aurora Ramazzotti? Mi ha scritto Michelle Hunziker chiedendomi di fare pace con lei”  

Ieri pomeriggio, Tommaso Zorzi è tornato a parlare, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, del suo legame speciale con Aurora Ramazzotti, conosciuta sui banchi di scuola, con cui ha litigato lo scorso 3 luglio 2020. Da allora, l’influencer e l’amica di sempre non hanno più rapporti.

Nel corso della propria permanenza nella casa di Cinecittà, l’ex protagonista di ‘Riccanza’ ha manifestato la volontà di ricucire il rapporto con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Le ha dedicato una torta per il compleanno e le rivolge, spesso, parole carine d’affetto come riporta il sito BlogTivvu:

“Io sono ariete e lei sagittario, siamo due teste dure, quando ci impuntiamo uno contro l’altro, diventa… siamo molto simili ma lei è molto concreta, io sono oggi qua domani là… lei è molto concreta, pragmatica, determinata, precisa. Molto disciplinata. Ha una alimentazione… ad un certo punto ha scoperto di essere intollerante a latticini e farinacei, quindi mangia sanissimo”.

Mamma Michelle, in questi mesi, ha cercato di far far pace Aurora e Tommaso:

“Mangia petto di pollo, verdura, cioccolato fondente, non le piace il sushi, non beve la coca cola. Dal 3 luglio non ci sentiamo ma mi ha scritto Michelle (Hunziker, ndr) chiedendomi di fare pace con lei. Con Michelle ho un ottimo rapporto, ci vediamo io e lei anche quando non c’è Aury. Mi conosce da quando avevo 16 anni. Volevamo fare accoppiare i nostri cani quindi facevamo le cene per farli conoscere. Lei ha un barboncino ma in America abbia visto questo incrocio tra barboncino e bassotto. Leone era pronto ma Gilda… poi niente”.

Il concorrente, infine, ha espresso la volontà di far visita alla famiglia Trussardi – Hunziker una volta uscito dal loft di Cinecittà:

“Anche Tomaso (Trussardi, ndr) è simpatico. Con Michelle ho un ottimo rapporto E’ una molto avanti, è simpatica, non gliene frega un ca***, ha una risata contagiosa. La prima settimana che esco vado da loro, li voglio vedere tutti”