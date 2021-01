Mario Ermito: “Sono felicemente single. Con Sonia Lorenzini siamo amici”  

Mario Ermito, intervistato, questa settimana da ‘Novella 2000’, ha rivelato, per la prima volta, come ha vissuto l’eliminazione dal ‘Grande Fratello Vip 5’ a poche settimane dal suo ingresso nella casa del reality di Canale 5:

“Sono entrato nella casa per divertirmi e per farmi conoscere dal grande pubblico. Avevo due scelte: o essere me stesso oppure agire da stratega. Ho scelto la prima opzione, perché entrando a giochi già fatti, come si dice in gergo cinematografico: ‘al secondo tempo di un film già iniziato’, sarebbe stato un ‘suicidio’ fare lo stratega. Pertanto sono rimasto fedele ai miei ideali con il rischio di avere sia consensi che dissensi. Non me ne pento”.

Durante la permanenza nel loft di Cinecittà, l’attore ha manifestato il proprio interesse per Sonia Lorenzini:

“Al momento sono felicemente single e penso solo al mio futuro professionale. Con Sonia c’è un bellissimo rapporto, siamo amici, ma non c’è mai stato nulla”.

L’ex fidanzata Valentina Paolillo, invece, ha manifestato l’intenzione di dimenticarlo:

“Secondo me tutto è scaturito appena ho iniziato a partire di lei nella casa. Andrea Zelletta, Andrea Zenga, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stavano raccontando le storie d’amore, per cui mi sono aggiunto al discorso. Ho detto che il mio rammarico era dovuto al fatto che, quando che, quando Valentina ed io ci siamo lasciati, non ho ascoltato le sue parole e mi sono allontanato. Da quella volta ci siamo sentiti solo il giorno del suo compleanno, ma mai più visti. Le auguro il meglio”.

Foto | Ufficio Stampa