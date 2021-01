Tommaso Zorzi, la confessione sull’ex fidanzato: “Mi ha dato due calci” (video)  

Ieri pomeriggio, Tommaso Zorzi, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ ha raccontato un episodio molto sconcertante che riguarda il proprio passato. Confidandosi con le amiche Stefania Orlando e Giulia Salemi, l’influencer ha svelato, con tanto di particolari, di essere stato picchiato da un ex fidanzato fuori da una discoteca:

“Avevo 19 anni. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna. Eravamo in discoteca. Io vado fuori a fumare, ritorno e lui stava a tanto così da uno. L’ho tirato per la maglietta, lui si è girato ed iniziamo un po’ ad azzuffarci. Ci sbattono fuori e fuori dalla discoteca mi ha proprio sbattuto per terra, mi sono aperto il mento e poi mi ha dato due calci. E quindi lì ho detto no”.

Le due concorrenti hanno condannato, senza mezzi termini, il fattaccio:

Orlando: “Una cosa brutta. Per carità. Anche per me non bisogna dire di no”

Salemi: “Ma che merxx”.

Nelle ultime ore, il gieffino ha passato momenti molto delicati dopo aver appreso la notizia del secondo prolungamento del programma per altre due – tre settimane. Il concorrente, dopo qualche ora di smarrimento, è stato prontamente rincuorato da Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Nel corso dell’ultima puntata, Francesco Oppini l’ha esortato a non mollare proprio ad un passo dalla finale. Accetterà il suo consiglio?!