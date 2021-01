Vi ricordate di Gheorghe Iancu? Sì, proprio lui. Si tratta del coreografo e ballerino che qualche anno fa prese parte ad Amici di Maria De Filippi, anche in veste di giudice esterno. In queste ore, Iancu ha pensato bene di prendere posizione rispetto alla polemica che sta scaldando gli animi nella scuola di Amici 20.

In particolare, Gheorghe Iancu ha espresso il suo punto di vista rispetto alla querelle che vede contrapposte da una parte Lorella Cuccarini ed Elena D’Amario e dall’altra Alessandra Celentano.

La vicenda, come noto, nasce dalla decisione della Celentano di cacciare dalla sala prove la ballerina professionista, mandata dalla Cuccarini in aula per assistere alla lezione dell’allieva Rosa Di Grazia. Lo scontro tra le due ‘fazioni’ si è acuito sabato scorso, quando nello speciale la Cuccarini ha accusato la collega di “bullismo”.

Ecco cosa ha scritto Iancu sui suoi profili Instagram e Facebook:

Dunque. 1: il coreografo che sta provando in sala è come se fosse Dio! Nessuno, ma nessuno, le può dire che fare e come fare. Soltanto il suo assistente le può sussurrare delle sue impressioni. Il comportamento della Celentano è stato ineccepibile, ed estremamente paziente rispetto all’intervento di Elena. 2: CARA ELENA IO TI HO SCELTO QUANDO HAI FATTO LE AUDIZIONI PER “Il ballo delle debuttanti”, che hai anche vinto! Hai avuto fortuna, perché se fossi stato io al posto della Celentano ti avrei buttato via di peso fuori dalla sala, nonostante il rispetto per la tua professionalità e bellezza. Non si fa! Neanche Lorella Cuccarini, che amo e rispetto, può aprire bocca quando entra in una sala dove un coreografo lavora, chiunque fosse. 3: ogni coreografo/maestro si può comportare diversamente rispetto al danzatore che ha davanti. BULLISMO NO! Alessandra non ha bullizzato nessuno”.