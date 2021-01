Stephanie Bellarte è una delle nuove concorrenti de ‘La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021’, in onda, stasera 21 gennaio 2021, in prima serata, su Italia 1 con la conduzione di Andrea Pucci e la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Conosciamola meglio grazie ai dati disponibili online. Miss Stella del Mare 2017, Miss Intercontinental Italy 2019 e Miss World 10. Con questi titoli Stephanie Bellarte accoglie i suoi follower di Instagram, ora appena 3.600. Ma destinati a lievitare con la sua partecipazione a La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021.

Stephanie ha 19 anni e viene da Bereguardo, in provincia di Pavia, è un’appassionata di moda e una collezione infinita di abiti ed accessori. 100% single, Stephanie Bellarte si è detta pronta a trovare l’amore anche sotto gli occhi indiscreti delle telecamere del programma di Italia 1. Bionda, fisico mozzafiato, Stephanie ama pubblicare sui propri profili social scatti tratti da set fotografici e dalla sua attività di reginetta di bellezza. In molte post, infatti, la si può osservare con fascia e corona come rappresentante per l’Italia di concorsi internazionali.

Dopo aver frequentato il liceo artistico ad indirizzo scenografia (sogna di diventare una regista), Stephanie Bellarte ha avuto modo di provare anche l’esperienza della conduzione televisiva. Oltre ad aver avviato la propria carriera da modella ed indossatrice, nel 2020 ha infatti condotto su Tele Milano Tik Talk Show, programma dedicato al mondo dei social, mentre ha partecipato come ospite in una puntata del game show Guess My Age, condotto da Enrico Papi su TV8.

Stephanie Bellarte sarà nel gruppo delle Pupe, che saranno affiancate da alcuni “secchioni” per migliorare la propria cultura generale. Con quale ragazzo verrà abbinata nel corso della trasmissione di Andrea Pucci? Lo scopriremo stasera, durante la prima puntata del reality show di Italia 1!