Mattia Garufi è uno dei nuovi concorrenti de “La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021“, in onda, stasera 21 gennaio 2021, in prima serata, su Italia 1 con la conduzione di Andrea Pucci e la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Conosciamolo meglio. Mattia Garufi è nato a Milano il 15 maggio 1996, ha 24 anni attualmente ed è del segno del Toro. È noto al piccolo schermo per aver preso parte nel 2020 al reality show di MTV Ex On The Beach, in compagnia dell’ex fidanzata Letizia. Appassionato di discipline sportive e di arti marziali, Mattia ha un profilo Instagram che conta circa 43.800 follower. Nella vita si occupa di ristorazione e lavora in una nota pasticceria del centro della sua città, ma è anche modello e cura le pubbliche relazioni.

“La cosa più strana che ho fatto da ubriaco? Tirare fuori il fallo davanti a cinque spagnoli. È capitato che una volta che ero così ubriaco che ho mangiato il collo di una bottiglia di vetro”, ha rivelato in uno dei video pubblicati su YouTube dall’account della trasmissione di MTV. Sbarazzino e determinato, nella scheda di presentazione de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 dice di amare tutte le donne, che a loro volta lo trovano affascinante. Ha un legame speciale con il proprio papà e con il fratello.

Mattia Garufi fa parte del cast dei Pupi, quindi sarà messo in coppia insieme ad una Secchiona, che dovrà aiutarlo con la cultura generale. Quale sarà la fortunata?