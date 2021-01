Matteo Diamante: chi è, lavoro, età, Instagram, La Pupa e il Secchione e viceversa 2021  

Matteo Diamante è uno dei nuovi concorrenti de ‘La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021’, in onda, stasera 21 gennaio 2021, in prima serata, su Italia 1 con la conduzione di Andrea Pucci e la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Conosciamolo meglio:

Ha 31 anni, ed è di Genova. E’ nato il 19 aprile del 1989 sotto il segno dell’Ariete. E’ un organizzatore di eventi.

Matteo è un ragazzo dal sorriso contagioso, che ama la bella vita, il divertimento e… le donne. Ammette di essersi iscritto all’università solo per recuperare numeri di ragazze. E li ha recuperati, tanti anche di ragazze straniere. Ha un fisico scolpito grazie all’attività sportiva che pratica e che alterna alla canoa. Ha avuto qualche esperienza in tv. Il mondo delle secchione lo affascina.

E’ stato anche speaker radiofonico e vocalist nelle discoteche.

Il suo account ufficiale Instagram @matteo_diamante_official conta oltre 237 mila followers.

Ha partecipato come corteggiatore ad ‘Uomini e Donne’ ai tempi del trono di Sabrina Ghio. E’ stato protagonista anche di ‘Ex On The Beach Italia’ (Mtv) e ‘Take Me Out – Esci con me’ (Real Time).

La Pupa e il Secchione e viceversa 2021: gli ospiti della seconda edizione

Nel corso del programma, il cancello della villa si aprirà a diversi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo che giudicheranno le prove a cui i ragazzi saranno sottoposti. Tra questi Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.