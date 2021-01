Gianluca Tornese: chi è, età, lavoro, Instagram, La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021  

Gianluca Tornese è uno dei nuovi concorrenti de ‘La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021’, in onda, stasera 21 gennaio 2021, in prima serata, su Italia 1 con la conduzione di Andrea Pucci e la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Conosciamolo meglio:

Ha 28 anni, ed è di Napoli. E’ nato l’11 marzo 1992 sotto il segno dei Pesci. E’ un imprenditore.

Verace proprio come le sue origini partenopee. Gianluca può sembrare a volte arrogante e quando si arrabbia esplode proprio come il Vesuvio. Ma, nonostante l’apparente caratteraccio, nasconde un cuore d’oro. Ha intrapreso la carriera di modello un po’ per caso ed è diventato popolare dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne” (è stato corteggiatore delle ex troniste Valentina Dallari e Nilufar Addati). Da allora è diventato un influencer, ma è rimasto con i piedi per terra e lavora anche come imprenditore. Gli piacciono le belle donne.

E’ ufficialmente fidanzato con una ragazza di nome Francesca che, spesso, compare sui suoi social ufficiali.

Ha molti tatuaggi sparsi su tutto il corpo. Spicca, tra i tanti, uno con la scritta ‘Scelgo me’ sul petto.

Ha preso parte ad un video musicale dell’artista neomelodica, Emiliana Cantone. La canzone, disponibile su Youtube, porta per titolo, ‘Quanto me fatto chiagnere’.

Ha due cani, di nome Max e Sophie;

Parla, in maniera fluida, lo spagnolo;

E’ un tifoso sfegatato del Napoli;

Il suo account Instagram @gianluca_tornese conta oltre 87 mila followers.