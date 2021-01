Silvia Gandini: chi è, età, lavoro, Instagram, La Pupa e il Secchione e viceversa 2021  

Silvia Gandini è una delle nuove concorrenti de ‘La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021’, in onda, stasera 21 gennaio 2021, in prima serata, su Italia 1 con la conduzione di Andrea Pucci e la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Conosciamola meglio:

Ha 28 anni, ed è di Varese. E’ laureata in Scienze Motorie.

Fisico atletico e cervello da secchiona, severa con sé stessa e soprattutto con gli altri. Silvia sta completando il V percorso accademico: ha due triennali, due magistrali e un diploma. È fisioterapista, nutrizionista, osteopata e sta conseguendo la laurea magistrale in Scienze delle attività motorie. Si occupa di sport seguendo gli atleti a 360° allo scopo di ottimizzare le loro prestazioni. Si definisce “bacchettona” e la irrita pensare che una donna possa far carriera solo perché ha un’immagine gradevole. Per lei testa, formazione e cultura sono essenziali. Non si concede vizi e sfizi. È convinta che nella vita ci vogliano impegno e rigore.

Il suo account Instagram @gandina9 conta quasi 11 mila followers.

Il curriculum professionale di Silvia Gandini

Su Dottori.it, è possibile consultare il curriculum professionale in maniera approfondita:

“Silvia Gandini si è diplomata in Osteopatia a seguito di un percorso quinquennale e di esame di iscrizione al Registro Osteopati d’Italia (ROI) con borsa di studio per tutti e cinque gli anni.

Si è laureata in Fisioterapia a Varese con 110 e Lode e in Scienze Motorie a Roma con 110 e Lode. Attualmente sta completando un percorso di studi magistrale in Scienze della Nutrizione Umana.

Lavora a Varese presso il suo studio privato ed è docente presso i corso di formazione di Edi Academy a Milano per medici, fisioterapisti e laureati in scienze motorie nell’ambito della postura.

Collabora con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e con varie società sportive come fisioterapista e osteopata”.