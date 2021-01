Tommaso Zorzi: “Giulia De Lellis e Andrea Damante? Spero che stiano ancora insieme” (video)  

Tommaso Zorzi del ‘Grande Fratello Vip 5’, ieri sera, confidandosi con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, è tornato a parlare di una delle coppie più chiacchierate dello scorso anno, ovvero quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis.

I concorrenti del reality, condotto da Alfonso Signorini, reclusi da oltre 4 mesi nel loft di Cinecittà, non sono informati sulle ultime novità di gossip. L’influencer, infatti, spera che i due ex protagonisti di ‘Uomini e Donne’ stiano ancora insieme.

Tommaso spera che GDL e Andrea Damante stiano ancora insieme 💀💀💀 #GFVIP #tzvip pic.twitter.com/RpP30Q4Ig2 — R 🐝 (@innomedeltrash) January 21, 2021

Zorzi: “A settembre stava cercando casa a Milano, però stava ancora con Andrea, non so cosa sia successo. Spero che stiano ancora insieme”.

In realtà, da qualche mese, i due ex fidanzati hanno preso due strade differenti dal punto di vista sentimentale. La De Lellis è ufficialmente impegnato con Carlo Gusalli Beretta, ex fiamma di Dayane Mello. Il deejay veronese, invece, ha voltato definitivamente pagina accanto ad Elisa Visari.

Come reagirà Tommy alla notizia della rottura tra i Damellis una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia?

Tommaso, ospite (poco prima del suo ingresso al GF Vip) di ‘Seconda vita’, il programma di interviste in onda su Real Time, aveva speso parole di stima nei confronti della collega:

“Giulia De Lellis è un altro genio. È proprio il nostro ‘American Dream’ perché rappresenta la ragazzina media e lei questo lo sa. Perché Giulia è una che sa di essere ignorante, sa di non sapere e già sapere di non sapere è sapere qualcosa. Non pretende di essere qualcosa che non è, lei parla sui social esattamente come parla a me. Io che non mi trucco, la De Lellis me la ascolto dalla prima all’ultima storia. Ed è quello che devi fare sui social, c’è talmente tanta gente che quello che tu devi arrivare a fare sui social è che quando arrivano le tue stories la gente non le salta”.