A Live-Non è la D’Urso, nello spazio dedicato al Grande Fratello Vip 5, è intervenuto Kevin, trentenne di origini bulgare e greche, che, in un’intervista al sito Biccy, ha dichiarato di essere stato l’ultimo ragazzo frequentato da Tommaso Zorzi prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Nel programma condotto da Barbara D’Urso, Kevin ha svelato i motivi per i quali ha deciso di uscire allo scoperto:

Non eravamo fidanzati, fidanzato è un parolone. Ci siamo conosciuti e ci siamo visti un po’ di volte prima che entrasse nella Casa. Poi, lui è entrato e non ci siamo più visti. Io l’ho raccontato perché, qualche giorno prima, avevo letto un’intervista di Luca Vismara che aveva dichiarato di essere stato l’ultimo ad aver frequentato Tommaso Zorzi prima di entrare nella Casa. E invece ero io e mi è venuto spontaneo rispondere. Non sono in cerca di popolarità.

Kevin ha riassunto, a grandi linee, la conoscenza e il flirt con Tommaso Zorzi:

L’ho conosciuto tramite una nostra amica in comune due settimane prima che entrasse. Inizialmente, non mi piaceva proprio come personaggio. Poi, ci siamo incontrati e vedevo lui che mi guardava e io ho detto a questa nostra amica in comune che lo trovavo carino e interessante e anche Tommaso le aveva detto la stessa cosa. Abbiamo iniziato a scriverci su Instagram. Ci siamo visti la sera dopo. Un incontro passionale? La prima sera, no. Abbiamo solo chiacchierato, più o meno. Poi ci siamo visti anche la sera successiva e anche la terza. Dovevamo vederci anche la sera successiva ancora ma ha avuto un impegno. Ci siamo rivisti altre due volte. Poi, è entrato al GF.

Dinanzi alle domande insistenti degli altri ospiti presenti in studio, Kevin, alla fine, ha dichiarato di aver “consumato” con Tommaso Zorzi. Kevin, però, ha anche messo in chiaro che non sta aspettando Zorzi fuori dalla Casa e che il loro flirt, quindi, non avrà un seguito: