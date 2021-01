Abraham Garcia Arevalo, chi è l’ex fidanzato di Giulia Salemi  

by @marcellofilograsso

Abraham Garcia Arevalo è l’ex fidanzato di Giulia Salemi, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip 5. O meglio, i due hanno avuto un flirt ai tempi del reality show Mtv Super Shore, si sono frequentati e poi hanno intrapreso strade diverse.

Al settimanale Novella 2000 tuttavia il giovane ha detto di voler riconquistare la modella italo-persiana di 27 anni, anche se non è contrario alla sua relazione con Pierpaolo Pretelli. A questo punto però non è escluso che Alfonso Signorini lo faccia entrare per giocarsi le sue carte.

Non tutti però ritengono che si sia trattato di un fidanzamento vero e proprio. La madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, aveva parlato di una relazione montata ad arte a Blogtivvu.com :

“E’ evidente che è una messinscena ai fini dello spettacolo. Giulia conosceva già Abraham, si frequentavano e proprio per questo lo hanno chiamato al reality. Si vede che è tutto finto. Giulia ha più volte detto che sono 5 anni che non ha una storia. Quando Giulia dice di non avere rapporti, intende un fidanzamento ufficiale. Lei ha avuto due fidanzamenti seri di cui è fiera”.

Abraham Garcia Arevalo è un modello spagnolo che vanta su Instagram un milione di follower. Ha partecipato a Mtv Super Shore ma anche a Supervivientes, l’Isola dei Famosi in salsa iberica, vincendo il reality show. Abrahm ha avuto anche una relazione con la cantante italiana Elettra Lamborghini, divenuta famosa prima con la partecipazione a un reality di Mtv, poi da coach a The Voice of Italy ma soprattutto al Festival di Sanremo con Musica (e il resto scompare).

Abraham Garcia Arevalo infine vanta anche l’apprezzamento della comunità LGBT iberica per quanto concerne la sua modalità di vivere l’orientamento sessuale e per sue dichiarazioni che lo hanno lanciato alla stregua di una icona. Il ragazzo si è infatti dichiarato gender fluid.

Foto: account Instagram Abraham Garcia