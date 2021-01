Tommaso Zorzi: “Francesco Oppini? Rapporto vero, lo penso ogni sempre, ogni giorno” (video)  

Protagonista di una lunga intervista durante lo spazio di ‘Domenica Vip’, affidato a Giulia Salemi e Andrea Zelletta del ‘Grande Fratello Vip 5’, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad alcune riflessioni che riguardano le possibili vincitrici del reality:

“Io credo che ci siano due persone che se la possono giocare, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, non perché siano mie amiche ma perché qui dentro hanno dimostrato una grande determinazione. Nel caso di Maria Teresa, lei ha avuto un modo bizzarro di gestire la vita all’interno di una Casa, a volte le invidio il suo entusiasmo per tutto, dalla posato al piatto, tutto bellissimo e credo che questo sia lodevole. Stefania invece è sempre stata estremamente coerente e non si è mai lasciata piegare dagli eventi, ha sempre avuto un modo coerente di agire, non si è mai vergognata di un parere impopolare, non ha mai avuto problemi a opporsi anche a un tema acclamato e popolare, e credo che sia giusto che caratteri di questa stoffa vadano premiati”.

Il legame speciale con Francesco Oppini

L’influncer è tornato a parlare del legame speciale con Francesco Oppini, nato all’interno del loft di Cinecittà, e che, con tutta probabilità, proseguirà una volta spente le telecamere del programma (Qui, il video):

“Oggi il mio sentimento è quello di grande affetto verso una persona che sarà un caposaldo delle mie relazioni. Ho dovuto trasformare con il tempo un’infatuazione in un’amicizia, che poi è un salto di qualità non una retrocessione. Uno deve imparare a non crearsi aspettative quando queste aspettative non ci sono. Sarebbe egoista da parte mia rinunciare ad un rapporto amichevole perché lui non ricambia quello che no ad un certo punto è stato il mio di sentimento. Io mi auguro che il tempo che siamo stati lontani sia stata la cura per questa mia sbandata. [..] Io credo che il mio rapporto con Francesco sia vero, lui lo penso sempre, ogni giorno”.