Stefano Codegoni: chi è il papà di Sophie di Uomini e Donne  

by @sebastianocascone

Stefano Codegoni è il papà di Sophie, attuale tronista di ‘Uomini e Donne’. Ha 46 anni e ha un locale a Milano. Con sua figlia condivide la passione per i viaggi, insieme hanno visitato molti Paesi. Ama i tatuaggi, la fotografia e gli sport estremi. La rivista ufficiale del programma, in edicola questa settimana, ha raccolto le dichiarazioni dell’uomo a poche settimane dalla scelta:

“Non sono un papà geloso. II mio lavoro mi porta a lavorare di notte nei locali, perciò conosco bene il mondo dei giovani. Sono convinto che chiunque, nel rispetto, possa divertirsi e fare le proprie esperienze. Sophie ha diciannove anni ed è giusto che conosca l’amore”.

Il ristoratore, ad oggi, non ha ancora una preferenza tra Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri:

“Hanno dimostrato indubbiamente di essere due bravi ragazzi. Li valuto solo ed esclusivamente per come si relazionano con lei. A volte vedo che sono loro a difendersi da Sophie, quindi, al momento dico loro di farsi coraggio (ride, ndr). Se la situazione lo permetterà, mi piacerebbe conoscere la sua scelta e fare subito una bella cena”

Il padre, però, non si sbilancia troppo perché vuole che i due pretendenti arrivino dritti al cuore di Sophie senza tattiche, nella maniera più spontanea possibile:

“Ogni donna ha i suoi segreti per essere conquistata e, anche se é mia figlia, non conosco quale sia la chiave del suo cuore. lo ce l’ho a prescindere, ma non saprei cosa suggerire loro”.

Su chi ricadrà la decisione finale della giovane influencer?!

Fonte | Uomini e Donne Magazine