Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi?: “Il nostro amore non è mai stato messo in dubbio”  

Nelle scorse settimane, i fan di ‘Uomini e Donne’ hanno ipotizzato, con tanto di indizi, che la coppia, formata da Teresa Langella e Andrea Del Corso stesse attraversando un periodo di forte crisi dal punto di visto sentimentale. I più accaniti sostenitori, preoccupati, hanno supposto che i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi si fossero lasciati.

In realtà, la cantante ed il compagno, come confessato alla rivista ufficiale della trasmissione di Canale 5, hanno vissuto un momento di freddezza dettato da qualche incomprensione per la lontananza:

Teresa: “Non c’è stata nessuna crisi: Il nostro amore non è mai stato messo in dubbio e soprattutto non ci siamo mai lasciati: ci sentivamo regolarmente tutti i giorni. Ci siamo presi un momento per noi per ragionare sulla lontananza. Non vivo molto bene la distanza e ogni volta che dobbiamo separarci per ovvi motivi di lavoro, mi rendo conto di quanto abbia bisogno di averlo vicino, malgrado Andrea sia sempre presente e mi riempia di attenzioni anche quando ci dividono chilometri. Credo che la nostra relazione, ora, abbia bisogno di una svolta che ci porti a una convivenza stabile”

Andrea: “Purtroppo c’è chi si diverte a mettere notizie false in giro, per alimentare polveroni inutili. Appena qualcuno nota che ci commentiamo di meno le foto, o non compariamo sempre l’uno nelle stories dell’altro, si parla di crisi. La verità è che, quando rimaniamo per tanto tempo lontani, è naturale che sui social interagiamo di meno. Se abbiamo le normali discussioni di ogni coppia non ci mettiamo di certo a commentare le foto o a metterci like. Ma a quanto pare sembra che alcuni non siano in grado di discernere la vita reale da quella virtuale. E noi ci ritroviamo costretti a dover rendere conto agli altri di qualcosa di cui non sarebbe necessario parlare”.

Fonte | Uomini e Donne Magazine