Gossip: tutte le notizie del 2 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 2 aprile 2021

Stefania Orlando, reduce dall’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha deciso di non frequentare i salotti televisivi per dedicare, anima e corpo, a nuovi progetti professionali come rivelato, stamattina, su Instagram:

Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi. Volevo dirvi che è anche una mia scelta di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto. Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza. Tutto va bene, voi dovete continuare a sostenermi con grande positività. Poi, ragazzi, l’esperienza c’insegna che la fretta è una cattiva consigliera. Quindi bisogna saper aspettare, le cose arriveranno, non sono imminenti. Bisogna saper aspettare.

L’ex gieffina, in questi giorni, sta registrando un nuovo singolo ‘Bandolero’. Sarà una delle prossime hit estive?

L’incontro tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip 5: il gossip

Pierpaolo Pretelli, intervistato da ‘Novella 2000’, ha fatto chiarezza sulla sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci nata nella casa di Cinecittà. L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ ha avuto un chiarimento con la showgirl calabrese rispettando, a pieno, la nuova fidanzata, Giulia Salemi:

Ci siamo visti subito dopo la fine del reality, per lavoro. Ho sempre evitato di contattarla o di stringere amicizia, anche per rispetto verso Giulia. Con Elisabetta non poteva nascere nulla, lo abbiamo detto più di una volta in trasmissione. Elisabetta aveva messo i “paletti” fin dall’inizio, ma sembra che le gente non voglia accettarlo.

Natalia Titova concorrente mancata de L’Isola dei Famosi

Natalia Titova, ex maestra di Ballando con le stelle’ e insegnante di ‘Amici’, ha rivelato, al magazine diretto da Roberto Alessi, un retroscena inedito della partecipazione del compagno Massimiliano Rosolino a ‘L’Isola dei Famosi 15’, in qualità di inviato: