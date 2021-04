Rosa di Grazia e Deddy non hanno vissuto un terzo serale di Amici particolarmente felice. Il cantante della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si è ritrovato nella sfida finale con Rosa, la sua fidanzata. A sua volta anche Rosa si è ritrovata ad essere la candidata all’eliminazione dopo la terza ed ultima manche. Era evidente che i due ragazzi tutto speravano tranne che questo epilogo, eppure il destino ha voluto che per la sfida salvataggio la coppia si è dovuta scontrare.

L’esito ormai è chiaro a tutti: è stata Rosa a dover abbandonare la scuola e il serale. Una delle ballerine e delle personalità protagoniste di questa edizione ha fatto armi e bagagli lasciando un pezzo di cuore nel talent show di Canale 5. Il verdetto è stato dato nella casetta dove i ragazzi abitano. Deddy e Rosa si sono appostati all’ingresso della casa, appartandosi dal resto del gruppo. Si son voluti dedicare gli ultimi minuti insieme abbracciandosi in lacrime, fino all’annuncio dell’eliminata fatto da Maria de Filippi.

In bocca al lupo per tutto Rosa 💛 #Amici20 pic.twitter.com/PQdoqULxLy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 3, 2021

“Stai tranquillo. Ci vediamo fuori, qualsiasi cosa accada” continua a ripetere Rosa mentre un disperato Deddy non regge la tensione: “Non è possibile, non è giusto! Ma perché? Mi sento morire dentro“.

Amici 20, Rosa a Deddy dopo l’eliminazione: “Ti amo tanto, ti aspetto”

Maria interviene (solo voce) e chiede a Deddy cosa rappresenta Rosa per lui:

Dopo essere entrato qui, per tutto il mio percorso qui lei è la cosa più bella. Da molte situazioni non ne sarei uscito. Ci sarebbero stati molti più sorrisi finti, di sorrisi veri ce ne sono stati pochi. Con lei è stato tutto un ridere per davvero, stare insieme ed essere felici.

“Com’è lei?” chiede la conduttrice. Deddy:

E’ tanto tanto testarda, orgogliosa come me, scema come me. E’ speciale perché è fortissima.

La ballerina in lacrime non riesce a trovare parole per rispondere a Maria che comunque li rassicura: “Mi sembra che ci sia una cosa importante, quantomeno una cosa che vale la pena di essere vissuta“.

Dopo aver comunicato che a lasciare la scuola è Rosa, lei si è abbandonata ad un abbraccio dicendo a Deddy “Mi raccomando vinci” seguita da una frase che non lascia dubbi ai sentimenti: “Ti amo tanto”, prima di un ultimo bacio.