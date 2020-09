Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati

Di Fabio Morasca sabato 26 settembre 2020

Elettra Lamborghini e il produttore e dj olandese si sono detti il fatidico sì.

Elettra Lamborghini e Afrojack sono ufficialmente diventati moglie e marito.

La cantante ed ereditiera bolognese e il produttore e dj olandese, vero nome Nick van de Wall, rispettivamente 26 e 33 anni, si sono detti il fatidico sì nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Villa Balbiano, sul lago di Como.

Il matrimonio si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 26 settembre 2020, ed è stato organizzato dal wedding planner per eccellenza, Enzo Miccio.

Per quanto riguarda l'abito da sposa scelto da Elettra Lamborghini, come si è potuto notare dalle prime immagini condivise sui social network, la cantante non ha rinunciato al suo lato sexy, scegliendo un abito trasparente e scollato.

Elettra Lamborghini, visibilmente emozionata, ha fatto il proprio ingresso a Villa Balbiano, accolta da un centinaio di fan e dai fotografi, a bordo, ovviamente, di una Lamborghini, in compagnia di suo padre.

Tra gli ospiti che hanno presenziato alla cerimonia, troviamo David Guetta, il celebre produttore e dj francese, e Iconize, social influencer e migliore amico di Elettra Lamborghini.

Per quanto riguarda il meteo, in questa settimana che ha segnato sostanzialmente la fine dell'estate, con piogge e un drastico calo di temperatura, il tempo è stato clemente ed Elettra Lamborghini e Afrojack si sono detti sì, all'aperto, in una giornata serena, dal punto di vista meteorologico.

Sul proprio profilo Instagram, Elettra Lamborghini ha condiviso la prima foto con suo marito, aggiungendo una didascalia semplice: Nick & Elettra 26.09.2020.

Congratulazioni agli sposi.