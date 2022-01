Davide Devenuto non sposa più Serena Rossi: “Mi sentirei a disagio”

Dopo la proposta di nozze avvenuta in diretta tv Davide Devenuto ha svelato perché avrebbe accantonato l’idea di sposare Serena Rossi, madre del suo bambino.

Davide Devenuto: le nozze con Serena Rossi

Con una romantica proposta avvenuta in diretta tv Davide Devenuto e Serena Rossi avevano fatto sognare i telespettatori e i loro fan che, al momento, dovranno accantonare l’idea di vedere i loro fiori d’arancio. Lo stesso attore ha infatti svelato che lui e l’attrice avrebbero messo da parte l’idea di sposarsi e che lui si sentirebbe a disagio all’idea di indossare l’abito da cerimonia. L’attrice ha recentemente confermato che i preparativi del matrimonio sarebbero stati accantonati perché lei e il suo compagno la penserebbero in maniera radicalmente opposta sulla cerimonia.

“Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo davvero pensato, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più parlato seriamente (…) Sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena”, ha dichiarato a DiPiù Devenuto.

Serena Rossi: l’amore

Nonostante abbiano deciso di non sposarsi (almeno per adesso) Davide Devenuto e Serena Rossi sono più uniti e felici che mai. I due hanno avuto un figlio, Diego, nato nel 2016, e accanto a lui sembrano essere pienamente realizzati.