Cristina D’Avena risponde alla domanda piccante: “Meglio il cibo o fare l’amore?”

Cristina D’Avena si è confessata a cuore aperto a I Lunatici di Rai Radio 2 dove, oltre a svelare qualche retroscena sui suoi corteggiatori e sulla sua vita privata, ha risposto a una domanda piccante.

Cristina D’Avena: la domanda piccante

Cristina D’Avena ha confessato qualcosa in più su di sé al programma radiofonico I Lunatici, senza nascondere dettagli riguardanti la famiglia, l’amore e anche i “maniaci” che le farebbero avance attraverso i social. La cantante ha anche risposto a una domanda piccante relativa al suo amore per il cibo e ai rapporti sotto le lenzuola. “Cibo o fare l’amore? Bah, faccio fatica a rispondere, è difficile”, ha dichiarato l’artista, che non ha fatto segreto di essere una grande amante del cibo. “Sono mediterranea, sono fatta un po’ ad anforina, ho i fianchi più pronunciati, dovrei fare palestra e smaltire il mio punto critico, invece sono pigra e mangiona, credo che il cibo sia uno dei piaceri più belli della vita e quindi non mi trattengo più di tanto”, ha detto.

Cristina D’Avena: i corteggiatori sui social

Cristina D’Avena – che ha di recente svelato di avere un compagno, la cui identità resta top secret – ha svelato che sui social avrebbe numerosi corteggiatori che ha definito “maniaci” per via delle avance spinte che sarebbero soliti scriverle. “Ho sempre avuto tanti corteggiatori, anche all’epoca di Licia. Adesso ci sono corteggiatori belli forti. Sui social c’è anche qualche maniaco, a volte mi fanno divertire, scrivono cose incredibili che uno può leggere e basta. Il mondo di internet è un po’ così. Non mi metto tanto in mostra, però ogni tanto mi espongo. Anche io ho le mie fragilità”, ha svelato l’artista.