Cristina D’Avena replica ad una hater: “Mi complimento per la tua classe ed eleganza”

Nelle scorse ore, Cristina D’Avena è finita in tendenza su Twitter. Non c’entrano nulla i suoi successi professionali conquistati durante la sua trentennale carriera. La cantante ha replicato, in maniera misurata e assai ironica, al commento al veleno di una hater che ha criticato la sua forma fisica.

Per la sua risposta al tweet di un'utente pic.twitter.com/ilQSOzzsyv — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 29, 2021

Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss!

De gustibus , io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza ♥️☺️ — Cristina D'Avena (@CristinaDAvena) December 28, 2021

De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza.

La raffinata interprete, in questi giorni, sta festeggiando il disco d’oro (per aver venduto oltre 35 mila copie) conquistato dal brano ‘Occhi di gatto’ per le sole vendite digitali e streaming, a 36 anni dalla sua pubblicazione.

Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro! Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera… Vi amoooo!

La canzone è stata adattata anche in lingua francese per la serie animata ‘Hello! Sandybell’ dal titolo ‘Sandy Jonquille’. Il brano, negli anni, è stato remixato due volte, prima nel 1995 e successivamente nel 2004. Nel 2010 è stata inoltre inclusa all’interno di un medley dell’artista.