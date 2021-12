GF Vip 2021, Francesca Cipriani: “Le coppie? Non vedo nulla di vero o dei sentimenti” (video)

Francesca Cipriani, ospite dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, l’appuntamento condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe sugli ex compagni d’avventura del ‘Grande Fratello Vip 2021‘:

Anch’io avverto la sua mancanza, sicuramente delle mancanze si avvertono però non posso negare che sto male al di fuori della Casa. Lulù è molto dolce, era molto legata a me. Sicuramente ci sono delle persone che mi mancano: Carmen Russo, Giucas Casella, Manila Nazzaro. Dopo tre mesi di convivenza h 24. Questi nomi che ho fatto mi mancano. Anche Manuel Bortuzzo, Giacomo Urtis con cui sono molto amica ma ci frequentiamo anche fuori. Boh, chi altro c’era? Il resto un po’ meno. Valeria Marini? Siamo state poco insieme, ma è stata molto carina con me. Chi entra dall’inizio comunque è gruppo solido che si porta avanti col tempo.

L’ex Pupa, che ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta tv dal fidanzato Alessandro Rossi, non crede alla veridicità delle coppie nate all’interno della casa del reality di Canale 5 come riporta il sito ‘Isa & Chia’:

Quella in cui secondo me non c’è stato nessun tipo di sentimento era quella tra Soleil e Alex Belli. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Per me è ancora presto per giudicare, dobbiamo aspettare. Sophie era presa da Gianmaria Antinolfi. Qui si cambia troppo velocemente partner, bisogna vedere se è gioco o realtà. Vedo molto il giocare, per me l’amore è un’altra cosa. Bisogna aspettare, magari mi sbaglio. Ma la vedo dura. Cambiare partner così dall’oggi al domani, nella realtà non è così. Quando ti piace una persona per farla uscire dalla propria mente e dal proprio cuore ci vuole tempo. Vuol dire che prima era pari a zero. Ora è entrato un altro, meglio l’altro che quello di prima. Non vedo nulla di vero o dei sentimenti.

L’ex gieffina ha un proprio pensiero sui protagonisti di questi flirt: