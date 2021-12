Alex Belli, la lettera a Delia Duran prima del Grande Fratello Vip 2021: “Ti chiedo scusa”

In questi giorni, Alex Belli sta affrontando nuovamente la lontananza dall’amatissima Delia Duran. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, infatti, ha affidato a ‘Novella 2000’, una lettera alla compagna, attualmente in quarantena per entrare come concorrente del reality di Canale 5. La modella venezuelana, lunedì prossimo, infatti, varcherà l’ambita porta rossa di Cinecittà.

Abbiamo lottato insieme, ho lottato. Ti ricordi quella prima notte che siamo stati insieme e ti dissi “Devo lottare per te”?. Tu mi ha guardato e mi hai detto semplicemente “Sì”. Ecco, io da allora non ho mai smesso di lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore.

L’attore, in questa missiva, ha voluto ringraziare la dolce metà per tutto quello che ha dovuto digerire in queste settimane di lontananza, soprattutto per via della ‘chimica artistica’ con Soleil Sorge:

Questo è quello che noi siamo. Due guerrieri, due anime forti, che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso. E mai, mai come in questo periodo, lontano da te, lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quanto tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibro.

L’ex protagonista di ‘Centovetrine’, alla fine, ha voluto ribadire il proprio desiderio di voler diventare padre dopo la fine del ‘Grande Fratello Vip 2021’: