In un’intervista a Fanpage.it Christian De Sica si è raccontato senza filtri e per la prima volta ha confessato un retroscena inedito sul suo rapporto con Maurizio Costanzo, con cui ebbe il suo esordio in tv.

“Quando ho cominciato la carriera, io ho iniziato con Maurizio Costanzo che mi fece fare una trasmissione televisiva e mi disse: “È inutile che vuoi fare il democratico come Gianni Morandi: “Ciao ragazzi, come state?”. Tu c’hai proprio la faccia da stron*o e quindi devi fare lo stron*o, tant’è che la gente dirà: “Ma chi è sto stron*o?”. E devo dire che è andata bene”, ha dichiarato l’attore ricordando il celebre conduttore scomparso.

Christian De Sica: l’aneddoto su Costanzo

Christian De Sica ha ricordato in un’intervista a Fanpage il celebre conduttore scomparso Maurizio Costanzo e ha rivelato un retroscena sulla capacità del conduttore di riconoscere delle particolari caratteristiche nei personaggi scelti per i suoi programmi.

Costanzo è scomparso lo scorso 24 febbraio in maniera improvvisa e inaspettata e in tanti tra i personaggi del mondo dello spettacolo hanno preso parte ai suoi funerali. Alla notizia della scomparsa del celebre conduttore Christian De Sica aveva scritto via social un messaggio commovente a lui dedicato. “Sono contento di essere venuto a salutarti all’ultimo Costanzo show. Grazie per tutto quello che m’hai insegnato e hai fatto per me. Ti ho voluto tanto bene amico mio. Ciao“, era scritto nel post dell’attore.

