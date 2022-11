Una volta tornata a casa con il piccolo Thiago, Chiara Nasti ha svelato ai fan alcuni retroscena sul suo parto.

Chiara Nasti è diventata mamma per la prima volta e, attraverso i social, ha condiviso con i fan alcuni retroscena sulla nascita del suo bebè, primo figlio avuto insieme a Mattia Zaccagni. Il piccolo Thiago sarebbe nato per mezzo di un parto cesareo dopo che l’influencer avrebbe avuto 10 ore di travaglio. Grazie all’aiuto della sua ostetrica di fiducia, Chiara Nasti ha confessato che la nascita del bambino non sarebbe stata per lei un’esperienza traumatica e che anzi, vorrebbe già averne un altro.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: i retroscena sul parto

Il 16 novembre 2022 Chiara Nasti è diventata mamma del suo primo figlio, Thiago, nato dall’amore per Mattia Zaccagni. Nelle ultime ore l’influencer si è vista già alle prese con alcune polemiche via social a causa dei suoi “privilegi” e, dopo aver replicato contro gli haters, lei stessa ha deciso di raccontare ai fan alcuni retroscena sulla nascita del suo bambino che, nonostante il cesareo imprevisto, sarebbe andata per il meglio.

Oggi lei e Mattia Zaccagni sono al settimo cielo e sui social i due non perdono occasione per dedicare messaggi d’amore al nuovo arrivato in famiglia. In tanti tra i fan della coppia si chiedono se i due, in futuro, allargheranno ulteriormente la famiglia. Per il momento le nozze della coppia sono previste per il 2023.

