Al GF Vip George Ciupilan ha avuto modo di rivedere suo padre e sulla produzione del reality show si è abbattuta una vera e propria bufera.

Il concorrente del GF Vip George Ciupilan si è sciolto in lacrime durante l’ultima diretta del GF Vip, dove ha parlato della sua drammatica infanzia e da quanto questa sia stata segnata dai problemi d’alcolismo e dall’abbandono da parte del padre. Proprio la produzione del GF Vip avrebbe deciso di mettere in contatto lo Youtuber con il genitore, e questo avrebbe causato una marea di polemiche sui social. “Ma non vedete come soffre sto ragazzo? Fargli vedere il padre equivale a fargli del male”, ha scritto un utente in rete in merito alla vicenda, mentre un altro ha aggiunto: “Non si gioca con il dolore”, e ancora: “Fossi in Alfonso mi fermerei qua, perché fargli vedere il padre?“.

Alfonso Signorini

George Ciupilan in lacrime per il padre: la polemica

Al GF Vip George Ciupilan ha ripercorso gli anni difficili della sua infanzia e il suo rapporto – praticamente inesistente – con il padre alcolista. Proprio l’uomo ha inviato al reality show un videomessaggio dedicato al figlio e Signorini ha preannunciato che, prossimamente, i due avranno modo di incontrarsi faccia a faccia. Ciupilan non è riuscito a trattenere le sue lacrime parlando del padre e in tanti, tra i fan del reality show, si chiedono se sia il caso che i due si vedano ancora (e per di più in diretta tv).

Al momento George si è detto favorevole all’incontro con il genitore e ha confessato di non provare rancore.

