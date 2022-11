Durante la sua intervista a Orietta Berti a Verissimo, Silvia Toffanin ha scagliato una frecciatina infuocata contro Pamela Prati.

Silvia Toffanin non sembra aver dimenticato il comportamento avuto da Pamela Prati nel suo programma tv (dove si è praticamente data alla fuga quando le è stato chiesto di mostrare una foto del fidanzato fantasma, Mark Caltagirone) e infatti ha scagliato una frecciatina alla showgirl, rompendo la sua proverbiale gentilezza: “No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”, ha dichiarato a Orietta Berti.

In questo caso l’ospite del programma è stata Orietta Berti, opinionista del GF Vip 7 (di cui la prati è stata proprio una delle concorrenti in gara). Le due, parlando della showgirl, hanno affermato entrambe di non credere alla sua versione dei fatti (ossia quella di esser stata truffata e di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda del cosiddetto “fidanzato fantasma”). In tanti si chiedono se la Prati replicherà alle parole delle due vip o se manterrà il silenzio sulla questione.

