La figlia di Totti e Ilary Blasi, Chanel Totti, ha fatto indignare il pubblico della rete a causa di un oggetto portato con lei in vacanza.

Nelle ultime ore Chanel Totti si è mostrata mentre si trovava in aeroporto con suo padre, Francesco Totti, e con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

Ad attirare però l’attenzione generale e le critiche dei leoni da tastiera è stato il trolley usato da Chanel e che sarebbe un modello di Louis Vuitton dal valore di 2800 euro. La questione ha sollevato una vera e propria bufera sui social, dove in tanti hanno accusato la figlia dei due vip di fare dei veri e propri “sfoggi” di lusso.

Chanel Totti: il trolley dal costo esagerato

Secondo i rumor in circolazione nell’ultimo periodo Francesco Totti e sua figlia Chanel avrebbero vissuto qualche tensione a causa del legame tra la ragazza e il fidanzato Cristian Babalus.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme, quel che è certo è che ciò che ha attirato l’attenzione sui social nelle ultime ore è l’enorme trolley firmato Louis Vuitton con cui Chanel è partita per Los Angeles. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? In tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne di più.

