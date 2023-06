Annalisa è convolata a nozze con il vice presidente di Costa Crociere Francesco Muglia. Ecco cosa c’è da sapere.

La cantante Annalisa sarebbe convolata a nozze con Francesco Muglia, il vicepresidente di Costa Crociere con cui farebbe coppia fissa da tempo. Stando a quanto riporta Il Messaggero, la cerimonia di Nozze si è tenuta ad Assisi e vi hanno partecipato circa 100 invitati (tra familiari ed amici più cari alla coppia). Annalisa non ha ancora annunciato pubblicamente i suoi fiori d’arancio ma un mese fa, a sorpresa, erano uscite le sue pubblicazioni di nozze.

Annalisa si è sposata: i dettagli

Stando alle indiscrezioni riportate da Il Messaggero, la celebre cantante Annalisa sarebbe convolata a nozze con cerimonia religiosa ad Assisi e a seguire lei e il neosposo avrebbero festeggiato in un ristorante della zona con i loro 100 invitati.

La cantante per il momento ha mantenuto il massimo riserbo sul giorno delle sue nozze e non è neanche uscita allo scoperto con Francesco Muglia, con cui sembra che faccia coppia fissa ormai da diverso tempo. In tanti hanno scoperto la relazione tra i due solo quando, a maggio, sono uscite le loro pubblicazioni di nozze. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan sono curiosi di saperne di più.

