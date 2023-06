A sorpresa Sossio Aruta ha annunciato di aver chiesto a Ursula di Bennardo di sposarlo (per la seconda volta).

Dopo numerosi alti e bassi Sossio Aruta e Ursula Bennardo sembrano aver finalmente trovato la serenità e in tanti, sui social, hanno gioito con i due che, in queste ore, hanno condiviso con loro un romantico video. Nella didascalia alla clip in questione Sossio ha fatto presente di aver chiesto alla sua amata di sposarlo. La proposta ufficiale era già giunta ormai qualche anno fa, prima che la coppia avesse la figlia Bianca. A seguire i due avevano rinunciato per via dei troppi impegni a diventare marito e moglie.

Sossio Aruta: la proposta di nozze a Ursula

Approfittando di una romantica gita in barca, Sossio Aruta ha fatto una splendida dedica alla sua Ursula Bennardo, e le ha chiesto per la seconda volta di sposarlo. I due sembrano essere più felici ed uniti che mai nonostante in passato abbiano vissuto numerosi alti e bassi.

Sossio ha realizzato con Ursula il sogno di avere una bambina e i due sono più felici che mai accanto alla loro piccola Bianca. In futuro riusciranno finalmente a organizzare le loro nozze?

