Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Maria De Filippi, che ha dovuto far fronte al lutto dovuto alla scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo. La conduttrice è stata paparazzata da Gente a Cagliari, dove sembra che abbia trascorso un’estate “solitaria” e sarebbe stata avvistata mentre era intenta a prendere il sole “assorta e pensierosa”.

Maria De Filippi: la prima estate da vedova

Nei giorni scorsi Maria De Filippi è stata ad Ansedonia in compagnia dell’amica Raffaella Mennoia, che non l’ha lasciata da sola neanche per un istante da quando lei ha dovuto fare i conti con la scomparsa di suo marito, il celebre conduttore Maurizio Costanzo.

A seguire la conduttrice è partita per Cagliari, dove starebbe trascorrendo una breve vacanza in solitaria prima di tornare a lavoro. Sui social in tanti hanno lodato il modo in cui la conduttrice è riuscita a gestire il suo dolore dopo la perdita del marito, mantenendo grande dignità e tornando quasi subito a lavoro. Maria De Filippi ha comunque preferito vivere con riserbo il suo dolore e non ha rilasciato dichiarazioni su come sia cambiata la sua vita dopo la scomparsa del marito.

