Il rapper Marracash ha “preso in prestito” la frecciatina di Luis Sal a Fedez per il suo singolo Yalla, realizzato con Guè Pequeno.

Nuovi guai in vista per Fedez: dopo aver rotto la sua amicizia con Luis Sal, il rapper è finito al centro del tormentone “dillo alla mamma, dillo all’avvocato” (frase con cui lo stesso Luis lo ha preso in giro in un video sui social) e che, a seguire, è stata sfruttata da Marracash per il suo ultimo singolo, Yalla (realizzato insieme a Guè Pequeno), dove lo si sente dire:

“Dillo a mamma, dillo all’avvocato che Marra è tornato, che Marra è in*azzato”. L’antipatia tra Marracash è già cosa nota e infatti in passato l’ex fidanzato di Elodie aveva definito Fedez “nano con la sindrome di Napoleone”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Fedez

Fedez: la frecciatina di Marracash

A quanto pare Fedez si sta creando un sempre maggior numero di antipatie nel mondo dello spettacolo e, dopo che Luis Sal ha reso noti i motivi per cui avrebbe smesso di collaborare con il rapper, anche Marracash è balzato agli onori delle cronache per aver scagliato una frecciatina nei suoi confronti.

Fedez romperà il silenzio in merito all’accaduto? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG