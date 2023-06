A 52 anni il famoso wedding planner delle star Enzo Miccio ha annunciato di essere tornato single.

Enzo Miccio si è confessato senza filtri con Il Corriere della Sera e per la prima volta ha annunciato la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzato Laurent Miralles. A seguito della sua rottura dal compagno il wedding planner delle star ha anche ammesso di aver definitivamente accantonato il suo sogno di avere un giorno un figlio suo.

Enzo Miccio è single: la confessione

Enzo Miccio ha annunciato la fine della sua importante storia con l’ex fidanzato Laurent e ha confessato che oggi, a 52 anni compiuti, avrebbe definitivamente archiviato l’idea di avere un giorno un figlio suo.

“La paternità è un desiderio che mi è venuto negli ultimi tempi, prima non lo avevo proprio, anzi i miei amici mi chiamavano scherzosamente ‘Erode’. Ma subentra una responsabilità talmente grande nell’avere un figlio che mi sono posto molte domande, e alla fine sono arrivato a fare una rinuncia: non diventerò padre. Ma con questo non condanno e non giudico chi invece lo vuole diventare. Anzi, ammiro chi è in grado di crescere dei bambini, indipendentemente dal tipo di coppia in cui è. Anche perché se il desiderio di genitorialità è così forte, non ti ferma né la legge né l’essere single”, ha ammesso il celebre wedding planner.

