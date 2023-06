Chiara Francini ha confessato a cuore aperto il suo desiderio di maternità e ha svelato di essere pronta a tutto pur di avere un figlio.

Chiara Francini ha raccontato al settimanale Oggi il suo desiderio sempre più forte di avere un figlio suo e ha confessato che, se non dovesse riuscire a concepirlo naturalmente, sarebbe pronta a ricorrere alla fecondazione assistita.

“La mia analista dice che si rimane incinta da prima di esserlo davvero; non lo so se mi succederà, ma è un’avventura anche provarci. Le domande che mi faccio sono sempre quelle, per esempio: il mio corpo mi farà il dito medio? Avendo superato i 40 anni, so però che farò del mio meglio per avere a disposizione tutte le possibilità. Compresa la fecondazione assistita”, ha confessato l’attrice.

Chiara Francini

Chiara Francini: il desiderio di un figlio

Da tempo Chiara Francini ha dichiarato di essere pronta ad avere un figlio e al settimanale Oggi ha confessato di essere pronta a tutto pur di riuscire a realizzare al più presto il suo sogno. L’attrice toscana è legata da 17 anni a Frederick Lundqvis e al suo fianco sembra aver trovato la vera felicità. Nonostante questo Chiara Francini ha affermato di non essere intenzionata a convolare a nozze con la sua dolce metà.

“Il matrimonio è una tappa imprescindibile per una ragazza di provincia come me, solo che io non lo agogno. Credo che con Fredrick potremmo sposarci giusto se arrivasse un bimbo. Il matrimonio deve esser per sempre, ma io che ne so se con lui ci starò per sempre? E’ l’uomo migliore che abbia incontrato ma non sposarlo è una chance che lascio a vita e libertà”, ha fatto sapere a Oggi.

