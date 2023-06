Rocco Siffredi ha partecipato alla prima puntata dello show di Alba Parietti Non solo una signora e ha lasciato tutti senza parole.

Rocco Siffredi si è prestato a sfilare vestito da Drag Queen nello show di Alba Parietti Non solo una signora e ha lasciato tutti senza parole con il look e il make up che lo hanno reso praticamente irriconoscibile.

“Esperienza bellissima, è durata troppo poco. Devo dirti che mi sono calato bene nella parte, meno bene sui tacchi. Questa è la legge del contrappasso, alle mie attrici dico sempre di mettersi i tacchi, anche se dicono che fanno male. L’ho pagata così”, ha dichiarato l’attore, che si sarebbe divertito e avrebbe compreso molte cose nell’essere Drag Queen per un giorno.

Siffredi in versione Drag Queen: i dettagli

Siffredi è approdato a Non solo una signora e ha lasciato tutti senza parole con la sua trasformazione. L’attore ha anche voluto lanciare un importante messaggio contro le discriminazioni e in diretta tv ha dichiarato:

“Siamo purtroppo tutti pressati da una paura, la paura del ragazzo che non è come ci hanno insegnato tutti. Ci hanno insegnato che si nasce e bisogna amare le donne e solo le donne da maschi, e il contrario per le donne. Ecco, tutto ciò ha creato tanto dolore, tanti problemi, e questo è quello che vorrei insegnare ai miei ragazzi. Vedere il loro padre così secondo me li ho toccati, ho toccato un tasto secondo me che non si aspettavano. Ebbene, mi piace. Non devono aver paura di esporsi e fare quello che pare a loro, non agli altri”. In tanti hanno fatto i complimenti all’attore per le sue parole e per essersi prestato a mettersi in gioco nello show condotto da Alba Parietti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG