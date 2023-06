Un’affermazione fatta da Sangiovanni sembra confermare la fine della sua storia d’amore con la ballerina Giulia Stabile.

La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile, che ha fatto sognare centinaia di spettatori ad Amici, è giunta al capolinea. Il rumor è diventato sempre più insistente dopo che i due hanno smesso di mostrarsi insieme e nelle scorse il cantante, durante un’intervista a Radio Italia Live, ha fatto un’affermazione che lascerebbe pensare proprio al suo addio alla ballerina.

“Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo”, ha affermato parlando di una generica ragazza e non più direttamente della fidanzata ballerina.

Sangiovanni

Sangiovanni: l’addio a Giulia Stabile

Sembra ormai dato per certo che la storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni sia giunta al termine e, benché i due continuino a mantenere il riserbo in merito alla vicenda (come d’altronde avevano fatto anche durante la loro storia d’amore) in tanti non hanno potuto fare a meno di ascoltare a malincuore le ultime dichiarazioni fatte dal cantante. Anche Giulia, alcuni giorni fa, ha fatto una dichiarazione che sembrava dare per certo il suo addio al cantante.

