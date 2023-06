Flavio Briatore ha scatenato una polemica a causa delle dichiarazioni da lui fatte a Cartabianca su alcuni lavori manuali.

Ancora una volta l’imprenditore Flavio Briatore è finito nell’occhio del ciclone per alcune delle sue dichiarazioni sul tema dell’istruzione. A Cartabianca ha infatti sostenuto che tra 20 anni non esiteranno più lavori manuali come quelli dei falegnami o dei muratori perché attualmente chi fa questo lavoro manderebbe i figli a scuola.

“Io sono stato da un falegname l’altra settimana. Tutti i falegnami nello studio avevano più di 50 anni perché non avendo delle aziende che possono sopravvivere da sole, ai figli fanno fare altre cose tipo mandarli a scuola o all’università. Noi ci ritroveremo tra 20 anni che non ci saranno più falegnami, non ci saranno più muratori, non ci sarà più gente che fa i controsoffitti”, ha dichiarato il proprietario del Billionaire, a cui la conduttrice Bianca Berlinguer ha risposto:

“Ma perché il figlio di un muratore deve essere costretto a fare il lavoro del padre? È un ragionamento che non comprendo”.

Flavio Briatore: le frasi sui falegnami

Flavio Briatore ha scatenato una vera e propria bufera per le dichiarazioni da lui fatte a Cartabianca. Già in passato l’ex marito di Elisabetta Gregoraci aveva finito per scatenare polemiche simili per aver dichiarato che non avrebbe mandato suo figlio, Nathan Falco, all’università. A suo dire infatti suo figlio, in quanto suo unico erede, dovrà prendere in mano le redini del suo impero. Le cose andranno davvero così?

