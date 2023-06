Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di foto sui social e una di queste ha finito per scatenare una vera e propria bufera.

Chiara Ferragni ha pubblicato le foto degli ultimi giorni da lei trascorsi in compagnia della sua famiglia e in una di queste si vede suo figlio Leone mentre è intento a mangiare degli spaghetti. In tanti hanno notato però che l’orologio alle spalle del bambino segni le ore 16.15, e la questione è bastata a sollevare una vera e propria ondata di polemiche sui social. “Il figlio mangia gli spaghetti alle quattro del pomeriggio …la tata a che c…o serve?”, ha scritto uno degli utenti in rete.

