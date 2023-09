Riposti i costumi fino alla prossima stagione, preparati i trench e i blazer per i primi giorni freddi, anche le unghie hanno voglia di rimettersi a nuovo con l’arrivo dell’autunno.

I colori pastello tanto usati per le giornate al mare e le sere all’aperto possono riposarsi per un po’, perché ora tocca a nuances più scure. Sobrietà è la parola d’ordine, anche se la nail art autunnale non richiede certo di abbandonare qualche vezzo: glitter e gioiellini sono sempre pronti ad entrare in scena.

L’eleganza dei colori classici…

L’estate lascia sempre un po’ di spazio in più alla fantasia, che nella moda si traduce in colori accesi, tinte forti e accostamenti azzardati. L’autunno riporta alla quotidianità, che non va mai vista in negativo; è solo un momento di pacatezza per affrontare con calma l’inverno.

Ecco che anche le unghie vogliono tornare più serie, con colori in tono con la natura. È il momento dei marroni e delle sfumature cioccolato e caffè. Per chi vuole qualcosa di diverso il consiglio è di orientarsi sui toni del viola scuro.

E poi naturalmente i rossi, il colore dello smalto per antonomasia, che nella stagione delle zucche tende di più al bordeaux o al mattone, piuttosto che ad una tonalità brillante; quella magari si può rispolverare nel periodo natalizio.

… e dei colori neutri

Anche i colori neutri trovano il loro posto in questo periodo: i toni del grigio, ad esempio, meglio se lucidi, e il nude, l’ideale per chi, dopo essersi sbizzarrita durante le vacanze, vuole fare una pausa “di riflessione” prima di passare ad altre tonalità.

Famosa ormai la moda Milky Nails, ovvero le unghie color latte, amata da celebrities come Jennifer Lopez o Nicola Peltz: una base bianca che però si mixa con qualche tocco lieve di rosa o avorio. Non un effetto facile da riprodurre a casa.

Un tocco davvero raffinato è dato dal color champagne, un po’ più marcato di un nude, un po’ meno acceso di un bronzo, con quell’effetto perlato che sa adattarsi a tutto: per il lavoro o per le serate importanti, non sarà mai fuori luogo.

La forma delle unghie

Se i colori divengono più dimessi, le unghie per l’autunno 2023 prendono la loro energia dalla forma: lunghe, appuntite, un po’ aggressive. Ebbene sì, niente unghie tonde ma più a mandorla, che richiedono una cura particolare da affidare ad un professionista. Per chi ama la punta quadrata, se vuole essere in linea con le tendenze della moda, potrebbe scegliere la forma a ballerina più che il classico squadrato.

Quel tocco di glamour

Come accennato all’inizio, la sobrietà nei colori non esclude che ci sia qualche tocco brillante. I glitter e i brillantini vanno d’accordo sia con il nude che con le milky nails, mentre i toni del grigio risaltano di più con un effetto perlato. È sempre il momento poi per qualche piccolo bijoux: brillantini anche in rilievo per definire la punta dell’unghia e dare quel punto luce capace di farsi davvero notare.

