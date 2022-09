Dopo il loro ottavo anniversario di matrimonio Caterina Balivo ha confessato alcuni retroscena sul suo matrimonio con Guido Maria Brera.

Caterina Balivo e suo marito Guido sono sposati da 8 anni, hanno avuto insieme due splendidi figli e hanno attraversato momenti di gioia ma anche di difficoltà. La conduttrice – che non ha fatto segreto di aver anche vissuto una crisi con lo scrittore e imprenditore – ha confessato a Oggi di non aver paura di “perdere suo marito” e ha anche aggiunto scherzosa: “Forse ho troppa autostima”.

Caterina Balivo

Caterina Balivo: la confessione sul marito

Oggi Caterina Balivo e Guido Maria Brera sembrano aver ritrovato la loro antica complicità, ma la conduttrice non ha fatto segreto di aver vissuto in passato degli alti e bassi con suo marito, padre dei suoi figli Cora e Guido Alberto. La conduttrice ha rivelato anche di esser stata anche gelosa dell’imprenditore, e a tal proposito ha confessato a Oggi di “spiare” i messaggi sul suo cellulare.

“Ora sono in una nuova fase: prima non gli dicevo nulla, poi lo avvertivo che stavo prendendo il cellulare e ora prendo il cellulare e basta. Non c’è neanche il codice, mio marito mi ha detto: ‘Così fai prima’”, ha ammesso. La conduttrice ha anche rivelato che, dopo due splendidi figli, non ne desidererebbe un terzo. “Ora sono io che dico: ‘No, grazie’. Arrivati a un certo punto non bisogna sfidare gli equilibri raggiunti”.

