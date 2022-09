Eva Henger ha rotto il silenzio in merito al GF Vip 7 e ha svelato perché non sarebbe intenzionata a prendere parte al reality show.

Alcuni anni fa Eva Henger è stata concorrente dell’Isola dei Famosi e nei mesi scorsi l’ex attrice ha avuto un terribile incidente d’auto che l’ha costretta a stare in ospedale per mesi. In tanti tra i suoi fan speravano di vederla al GF Vip 7 ma la stessa attrice ha svelato a Nuovo di non avere alcuna intenzione di entrare nella Casa più spiata d’Italia: “Adesso non potrei partecipare. Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola ed ha bisogno di me”, ha dichiarato l’ex attrice, che ha poi fatto una proposta relativa a sua figlia Mercedesz.

Eva Henger e il GF Vip 7

I molti mesi di lontananza da sua figlia Jennifer hanno spinto Eva Henger a non prendere in considerazione alcun impegno tv per il momento. L’ex attrice ha però affermato che sarebbe felice di vedere sua figlia Mercedesz Henger al GF Vip e ha proposto di prendere in considerazione lei e suo marito Massimiliano come possibili concorrenti del programma.

“Vedrei bene Mercedesz all’interno della casa più spiata dagli italiani, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano! Farei il tifo da casa: mi piace seguire mia figlia in Tv come ho fatto quando ero in ospedale, convalescente, e la seguivo all’Isola dei Famosi”, ha dichiarato Eva Henger che, dopo il suo tragico incidente stradale (in cui hanno perso la vita due persone) sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio con sua figlia.

