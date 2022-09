Dopo le nozze con Matteo Giunta la campionessa Federica Pellegrini ha confessato di volere al più presto un bambino.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta potrebbero tornare dalla loro luna di miele in tre e non più in due: la Divina ha infatti confessato al Corriere della Sera di essere impaziente di diventare mamma per la prima volta. ”I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te: ho una gran voglia di sentire che effetto fa avere la pancia”, ha confessato.

Ora che lei e Matteo Giunta sono marito e moglie, Federica Pellegrini non vede l’ora di costruire insieme all’allenatore una famiglia. I due non hanno fatto segreto di desiderare un giorno un bambino e la campionessa ha confessato che finalmente sarebbe pronta. Lei e Giunta stanno anche cercando una casa più grande, a Verona, dove potranno più facilmente sistemarsi insieme ai loro quattro cani e al figlio che entrambi sperano di avere al più presto.

Quanto all’amore tra i due tutto procede a gonfie vele. L’ex nuotatrice sul conto del marito ha detto: “Viviamo in costume, scalzi, coi capelli bagnati, prendiamo, partiamo. Avevamo anche pensato di sposarci in spiaggia, col bagno finale, ma ha prevalso la tradizione. Ed è l’uomo giusto anche perché ha accettato di programmare la sua vita con me in base a quattro cani: cosa non scontata’‘.

