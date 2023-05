Bruno Barbieri ha espresso il suo dolore e la sua preoccupazione per l’Emilia Romagna e per sua madre, rimasta sola in casa a 90 anni.

Bruno Barbieri si è confessato con La Stampa e ha espresso la sua preoccupazione per sua madre Ornella e per i territori devastati in queste ore dalle violente alluvioni. Lo chef è nato a Medicina, in Emilia Romagna, regione maggiormente colpita dalla devastazione.

“Stanotte non ho dormito pensando a mia madre Ornella, novantenne, che vive sola. E lei fisicamente è al sicuro. Ma pensare a tutte le persone che hanno perso la vita, a quelle che sono state sfollate, a chi ha passato la notte sui tetti al freddo, sotto la pioggia con la paura di non farcela, tutto questo è dolorosissimo. Sapere di amici che vivono in quelle zone è uno strazio. […] Bisogna agire in fretta”, ha dichiarato lo chef, che in queste ore ha dedicato anche un messaggio sui social alla sua regione.

Bruno Barbieri e l’alluvione: il messaggio

Bruno Barbieri ha confessato a La Stampa tutto il suo dolore per la difficile situazione che in queste ore ha colpito l’Emilia Romagna.

Lo chef non è l’unico tra i vip ad aver espresso la sua solidarietà verso la popolazione Emiliana e nelle scorse ore anche altri personaggi famosi – come Laura Pausini e Simona Ventura – hanno espresso tutto il loro dispiacere per la difficile situazione che ha colpito le loro zone d’origine. Nel suo messaggio Barbieri ha invitato le istituzioni a prendere al più presto provvedimenti affinché situazioni simili non avvengano più.

