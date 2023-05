Alessandra Somensi ha replicato contro Luca Daffrè, con cui ha specificato di aver trascorso solamente 8 ore dopo il momento della scelta.

Ad appena 8 ore dal momento della scelta a Uomini e Donne, Alessandra Somensi e Luca Daffrè si sono detti addio. L’ex tronista ha svelato che tra lui e Alessandra vi sarebbero state “grandii incomprensioni” e a seguire le ha scagliato alcune frecciatine via social.

Lei ha replicato affermando nelle sue stories: “Abbiamo passato solo otto ore, non è una persona pronta per una relazione”, e ancora: “So bene la persona che sono e i valori che ho. Per me la cosa finisce qui. Andare avanti in queste guerra fondata sul nulla non porta a niente. Io sto nel mio, consapevole della persona che sono e delle cose che ho detto e fatto. Su una cosa si poteva attaccare per provare a uscirne pulito, perché ero inattaccabile e l’ha inventata.”

Luca Daffrè

Alessandra Somensi replica a Luca Daffrè

Luca Daffrè sostiene che tra lui e Alessandra Somensi vi sarebbero state gravi incomprensioni e che loro sarebbero stati diversi “come il giorno e la notte”.

L’ex tronista ha anche affermato di non essere riuscito ad avere un chiarimento a voce con l’ex corteggiatrice e ha scagliato contro di lei alcune frecciatine infuocate via social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan del programma, sono impazienti di saperne di più e sui social c’è già chi ha preso le parti dell’uno o dell’altra.

