Belen Rodriguez, l’amicizia con Morrone e l’incontro con Iannone: le foto

Belen Rodriguez è stata paparazzata da Chi per le vie di Milano durante un incontro casuale con il suo ex, Andrea Iannone, e intanto il settimanale ha avvistato anche Michele Morrone mentre lasciava la casa della showgirl in tarda serata.

Belen Rodriguez: Michele Morrone e Andrea Iannone

Per la seconda volta Belen Rodriguez è stata avvistata in compagnia di Michele Morrone (sorpreso mentre lasciava la casa della showgirl in tarda serata). L’amicizia tra i due sarebbe nata per puro caso dopo uno scambio di frecciatine reciproche via social (e dalle rispettive scuse). L’attore è stato paparazzato per la seconda volta con la showgirl argentina a distanza di pochissimo tempo, ma sembra che quella tra i due non sia altro che una semplice amicizia.

Belen e Andrea Iannone

Sempre il settimanale di Signorini ha avvistato la showgirl nelle ultime ore in compagnia del suo storico ex, Andrea Iannone. I due si sarebbero incontrati casualmente per le vie di Milano e Belen avrebbe abbracciato sorpresa il pilota di MotoGp. Con lei erano presenti i suoi due figli, Santiago e Luna Marì (nati rispettivamente dall’amore per Stefano De Martino e per Antonino Spinalbese). Al momento Belen sarebbe single ma, secondo indiscrezioni, sarebbe in corso un ritorno di fiamma col suo famoso ex, Stefano De Martino.