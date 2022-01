Aldo Montano, la dedica a Bortuzzo: “Trasforma la serenità in felicità”

L’amicizia sbocciata al GF Vip 6 tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo continua a far sognare i telespettatori e, nelle ultime ore, lo schermidore ha scritto una tenera dedica per il giovane nuotatore, che ha deciso di lasciare anticipatamente la casa più spiata d’Italia.

Aldo Montano: la dedica a Bortuzzo

Quella tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo è stata senza dubbio una delle amicizie più belle e sincere sbocciate nella casa del Grande Fratello Vip. Poche ore fa Bortuzzo ha definitivamente lasciato il programma per questioni di salute e lo schermidore, che già aveva lasciato il GF Vip alcune settimane fa, non ha perso occasione per scrivergli una tenera dedica via social:

“Ieri volevo solo abbracciarti forte e rivederti a casa! Adesso hai la tua vita da riprendere in mano, hai da raggiungere tanti obbiettivi e devi cercare di trasformare la tua serenità in felicità”, ha scritto Montano.

Ieri Volevo solo abbracciarti forte e rivederti a casa !

Adesso hai la tua vita da riprendere in mano, hai da raggiungere tanti obbiettivi e devi cercare di trasformare la tua serenità in felicità #gfvip #manuelbortuzzo #montuzzo pic.twitter.com/YuK5xN8TAt — Aldo Montano (@aldomontano0586) January 25, 2022

Quando Bortuzzo ha lasciato la casa ed ha fatto il suo ingresso nello studio del GF Vip il suo abbraccio con Aldo Montano ha commosso il pubblico da casa e in tanti si chiedono se la loro amicizia sia destinata a durare (o se farà la fine di quella sbocciata tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, che dopo alcuni mesi dalla fine del GF Vip 5 hanno praticamente smesso di comunicare).