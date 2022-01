Angela Melillo: “Nathaly Caldonazzo mi ha bloccata”

Durante una diretta social Angela Melillo ha rivelato che la showgirl Nathaly Caldonazzo l’avete bloccata sui social. La showgirl è all’oscuro delle motivazioni che avrebbero spinto la collega a bloccarla.

Angela Melillo e Nathaly Caldonazzo

In una diretta social di Vito Maria Camposeo, Angela Melillo ha confessato di aver appreso alcune settimane fa di esser stata bloccata da Nathaly Caldonazzo via social.

“Nathaly è una donna molto bella e affascinante. Abbiamo lavorato insieme al Bagaglino e abbiamo anche fatto un viaggio insieme per un lavoro. Ultimamente però ho scoperto una cosa molto particolare. Due settimane dopo il suo ingresso nella Casa del GF Vip 6, l’ho taggata per farle dei complimenti ma ho scoperto che mi ha bloccata senza motivo su Instagram. Che cosa è successo? Nulla di male… Nathaly, perché mi hai bloccata? Io comunque le mando un bacio, perché mi piace. Sai io blocco le persone volgari e ineducate, poi per il resto lascio commenti negativi non li blocco”, ha detto. Al momento la Caldonazzo è concorrente del GF Vip 6 e in tanti sono curiosi di sapere se il conduttore Alfonso Signorini le chiederà delucidazioni su quanto accaduto tra lei e Angela Melillo. Al momento sulla questione tutto tace.