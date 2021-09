Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto pace?

Diverse ore fa, Francesco Oppini, in qualità di ex concorrente della quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, è stato intervistato da ‘Casa Chi’, il programma, condotto da Rosalinda Cannavò, sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, per commentare il cast della nuova stagione.

Agli utenti del web, però, non è sfuggito il like sospetto di Tommaso Zorzi, al post dell’intervista del suo (ex?!) amico all’interno della casa di Cinecittà. L’influencer, però, per spegnere l’entusiasmo dei fan su una possibile pace con il figlio di Alba Parietti, ha postato una frase sibillina sul proprio account Instagram:

Chi valuta la qualità (o meno) di una relazione di qualunque genere in base ai like su Instagram mi fa oggettivamente tenerezza.

Il vincitore dell’ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, impegnato nelle registrazioni dello show ‘RuPaul’s Drag Race’ per Discovery, lo scorso anno, ha fatto sognare i fan per l’amicizia con il telecronista sportivo. Ha pianto tanto dopo il suo abbandono del programma, per, poi, confessare, ai suoi compagni d’avventura, di essersene innamorato. Fuori dal ‘GF Vip’, però, i due amici per la pelle sembrano aver preso due strade assai differenti. E, a distanza di mesi, non hanno ancora appianato le incomprensioni e le divergenze che l’hanno portati ad allontanarsi. Sarà così per sempre?! I fan sperano nella reunion…