Secondo i rumor in circolazione Barbara D’Urso starebbe frequentando Briatore e sulla questione è stata interpellata la stessa conduttrice.

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete, Barbara D’Urso sarebbe stata più volte avvistata in compagnia di Flavio Briatore. Al momento sulla questione non vi sono conferme e la conduttrice, interrogata da Tv Sorrisi e Canzoni in merito a chi ci fosse di speciale nel suo cuore, si è limitata a rispondere: “I miei figli. E l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno”.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso: il flirt con Briatore

Nonostante da settimane circolino indiscrezioni in merito a una sua presunta liaison con Flavio Briatore, Barbara D’Urso continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione e, nonostante le siano state fatte domande anche dirette sulla sua vita privata, la conduttrice ha continuato a ribadire che i suoi unici grandi amori siano stati i suoi figli.

Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere se la padrona di casa di Pomeriggio Cinque uscirà mai allo scoperto con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, con cui più volte è stata avvistata a cena insieme nelle ultime settimane.

