La conduttrice Antonella Clerici si è confessata con Chi e ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Oggi Antonella Clerici sembra aver trovato la serenità accanto al suo compagno, Vittorio Garrone, ma lei stessa non ha nascosto che al momento le nozze non sarebbero tra i loro progetti. Qualora dovesse cambiare idea la conduttrice sarebbe pronta a rivelarlo subito al suo pubblico e a tal proposito ha confessato a Chi:

“Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero”, e ancora: “Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra: Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro.”

Antonella Clerici: il tradimento

Per la prima volta Antonella Clerici ha rievocato la fine della sua unione con Eddy Martens, il coreografo padre di sua figlia Maelle. In seguito alla loro separazione Martens è tornato a vivere in Belgio, mentre la conduttrice è rimasta da sola a vivere con sua figlia in Italia.

Nel corso del tempo la conduttrice e il suo ex sono riusciti a stabilire un rapporto pacifico, ma Antonella Clerici non ha fatto segreto di aver sofferto molto per quella separazione. Oggi la stessa conduttrice ha anche svelato che, con il tempo, anche sua figlia Maelle sarebbe riuscita a ristabilire un buon rapporto con suo padre.

